County still facing jury issues, sheriff publishes list of those who haven’t responded to notices

Earlier this month, county officials discussed problems getting the public to respond to their jury questionnaires and summons.
Cascade County Sheriff Jesse Slaughter said at the time that his office would start posting the list of names of those who don’t respond.
State law requires citizens to respond to jury notices from the clerk of courts office. If a person doesn’t respond, the law requires the clerk to notify the sheriff, who is then legally required to contact those people.
Errors in jury process slow trials, officials address process change
Slaughter, County Attorney Josh Racki and Clerk of Court Tina Henry said earlier this month that Henry’s office had instituted a change in the jury notice process, based on advice from a retired Missoula clerk, that seemed to have caused a significant uptick in the number of people not responding to jury notices.
The issue was raised in two criminal cases in August, prompting District Court Judge Elizabeth Best to order a stop on all jury trials in district court in Cascade County through Sept. 25.
Best also ordered that Henry’s office immediately revert to the previous jury notice process and that the sheriff’s office had to make reasonable attempts to contact those who don’t respond. The court defined reasonable as three to four attempts.
Henry, who was appointed as a Democrat to the office in late 2019 to take the seat in January 2020 when her predecessor retired . She ran as a Democrat in 2020 and announced on Sept. 26 that she was seeking reelection but running as a Republican in 2024.
County appoints Henry as clerk of court to replace McWilliams
Under state law, a judge can hold someone in contempt for not responding to jury notices.
In some cases, those whose names are pulled through the state system for jury duty have moved out of the county and the system hasn’t caught up.
The issue has not fully improved though and all jury trials in district court have been bumped until Oct. 16, Racki told The Electric.
He said that three or four trials that were expected to proceed had been delayed due to the jury issues. He said the total number could be higher but some of those cases weren’t likely to go to trial.
Delays in seating juries slows the legal process and keeps defendants sitting in jail longer, Racki and Slaughter said earlier this month.
Slaughter said that deputies would call those who hadn’t responded and on Sept. 25 posted a list of those who hadn’t yet responded.
Anyone who hasn’t yet responded can send their form in, pick up a new one in person at the clerk’s office in the courthouse at 415 2nd Ave. N. or the sheriff’s office at 3800 Ulm North Frontage Road, or download a copy of the county website.
Questionnaires are due to the clerk’s office by Oct. 12.
Slaughter’s list of those who have not responded is below:
ACORD, TRAVIS ALLEN
ADAMS, CODY ALAN
ADAMS, MICHAEL JAMES
ADAMS, SCOTT BERNARD
ADKINS, JILL MARIE
AGUIGUI, JUSTIN PAUL
AHENAKEW, GORDON LARRY
AHENAKEW, MERLIN DEAN
ALANDZAK, IVAN
ALANIZ, HEATHER MARIE
ALDANA, CHRISTOPHER RICHARD
ALDERSON, ELIZABETH ANNE
ALEBA, JAMIE ANN
ALEXANDER, LOUIS S
ALLEN, TODD CHARLES
ALVAREZ, ANTONIO
AMBROSE, ELIZABETH S
ANDERSEN, CALEB ANTHONY
ANDERSON, ADRIAN MICHAEL MARTIN
ANDRADE, MADISEN HAND
ANDRUS, MITCHELL WITMAN
ANGEL, TIFFANY ELAINE
ANGELES, KYLAH LEEANNE SAMSON
ANTON, TERESA GWEN
ANTONICH, MARY
ARBOLEDA, COOKIE MAY
ARCHAMBAULT, SHAD MICHAEL
ARMSTRONG, ISAIAH J
AULD, EMILY A
AUSTIN, TIMOTHY W
AVANZO, NATALIE M
AZURE, KEANU MARAIUS
BACON, BRANDON LEE
BAHMILLER, SHANNON PATRICIA
BAKER, JUSTIN CHARLES
BALLANCE, WILLIAM WALTER
BALTZELLEWALD, TERRIE
BANDEROB, LUCAS SCOTT
BANDUCCI, MARISSA LEAH
BARKLEY, RYAN LEE
BARNES, KAITYLYN MARYJEAN
BARTLEY, ASHLEY GRACEDIANNE
BASHAW, RACHEAL ANN
BATES, TONYA RENAE
BAVA, CHAZ RAYMONDJOHN
BECK, SANDRA MARIE
BECKER, RICHARD G
BELCHER, MEGUMI JOY
BELCOURT, MARK JAMES
BELIVEAU, KYLE PAULREX
BELMONTEZ, LILLIAN MARIE
BENJAMIN, GABRIEL JOHN
BENNETT, GILLIANNE DIANNE
BENNETT, KATRINA MARIE
BENNETT, ROBIN A
BENNYHOFF, MADISON RAE
BENTLEY, HUNTER LEE
BENTZ, PAUL STANLEY
BERBERET, SHAYNA ELAINE
BERGER, DAVID JOSIAH
BERISH, SARRAYA DAWN
BERNARDINI, JANET C
BERNICA, MICHAEL V
BERTI, FLORENTINA M
BETCHER, TARRA L
BETTIS, RASHAD OCASIO
BIBLER, BROOKE MARIE
BIDDLE, KARISSA MARIE
BIRKHOLZ, AUGUST JOHN
BIRKOSKI, COLE MICHAEL
BISHOP, ANGELIE GRACE
BISTODEAUSMITH, ELYSE
BLACK, ROY EARL
BLAIR, AMANDA M
BLANCO, JOSUE MEJIA
BLATTER, ROWENA MARIE
BLESKIN, RUDY PAUL
BLEVINS, MARTHA V
BLOCHER, SHANNON KAY
BLOCK, AARON DAVID
BLUM, DERIC JAY
BLUM, EMMA ADELE
BOETTGER, STEVEN J
BOGIE, AYANNAH MARIE
BOGIE, JEANNETTE RENEE
BORDER, BRANDY RENEE
BOSLEY, TODD PRESTON
BOSWELL, ABIGAIL SOPHIA
BOWE, DAN J
BOYCE, KATIE LYNN
BOYCE, MONICA L
BRACHA, JESSICA ANNE
BRADFORD, TRISTAN HUGH
BRAKSTAD, JEFFERY A
BRASDA, SAMANTHA ROSE
BRENT, KIMBERLY J
BREWER, CODY JAMES
BRICKEL, KATHERINE TAYLOR
BRIDGEFORDMARONICK, JOANNE
BRISTOL, GARY STEPHEN
BRITT, SKYLAR NICOLE
BRODEN, MCKENZIE KATE
BROMLEY, JEFFREY WYLIE
BROOKS, SAMANTHA OSSMAN
BROOKS, THOMAS G
BROWN, AMANDA MARIE
BROWN, ANNE N
BROWN, CHRISTOPHER MICHAEL
BROWN, JORDYN ANNE
BROWN, KORENA PATRICIA
BROWN, MISTY MICHELLE
BRURUD, KELLY
BRUSATI, LAUREN RENEE
BUCHANAN, JOHN RAYMOND
BUCHER, AMY R
BURCHAMCARTER, ALEXIS SIERRA
BURKHART, HAILEY JO
BURRELL, MARVIN FRANCIS
BURSIAGA, ANDREW MIKO
BURTON, GENIE RACHAEL
BURWELL, MARK D
BUSBYAGUIRRE, HALEY TESS
BUTIKOFER, CHRISTOPHER RYAN
BUTLER, LACY
BUTLER, LINDA S
CABRERA, RENO CHRISTOPHER
CALHOUN, EDWARD MICHAEL
CALL, ANSON BRADLEY
CALLOWAY, MICHELLE L
CAMDEN, LILIA LOVE
CAMPBELL, JULIE ANN
CAMPBELL, NAOMI S
CAPPS, WESLEY JAMES
CARLSON, NATHAN GREGORY
CARRELL, ALISON MICHELLE
CARRINGTON, BROOKE ALLISON
CARROLL, ANELISE TONEE
CARROLL, RICHARD JOHN
CARTER, ANN MAYREE
CARTER, GINGER ROBBINS
CARTWRIGHT, ALBERT KENT
CARTWRIGHT, DEAN D
CASE, CYNTHIA ANN
CEASER, TYRELL DONTRELL
CENATIEMPO, CHRISTOPHER JOSEPH
CERISE, NATHAN
CHABOT, CHARLIE SEMENIUK
CHAMBERLAIN, ANDREA MARIE
CHAMPAGNE, DONNA ELIZABETH
CHANDLER, LEXIE DIANE COBB
CHAPMAN, ALLISON
CHAPMAN, MARCY JEAN
CHARGER, BONNIE JEAN
CHIEN, DIANA
CHILD, KAITLYNN ROSE
CHILDERS, MONALISA
CHOI, DANIEL J
CHRISMAN, NESSA VIKTORIA
CHRISTENSEN, JON A
CHRISTIANSON, ANGELA MARIE
CHRISTOFF, ROBERT ANDREW
CHRISTOPHER, HOMER D
CISNEROS, SERBANDO
CLARK, KRISTIE LYN
CLARK, SILAS BRADY
CLARKE, DESTINY ALEXIS
CLAY, CHARLES HARRY
CLAYTON, DAVID ALAN
CLELAND, MICHAEL LEE
CLIFFORD, DOUGLAS LYNN
CLOTHIER, LOAL ELDON
CLUREHINTON, BERTHA A
COCHRAN, JUSTIN LEN
COCHRAN, KRISTINA CLAIRE
COCHRAN, RAYMOND J
COCHRAN, RICHARD ERWIN
COFFEY, FAITH ASHLEY
COLEMAN, COREY BLAINE
COLLINS, BRITTNEA VICTORIA
COLLINS, KARA LYN C
COMESATNIGHT, COLLEEN W
CONNER, CHARLES GRIFFIN
CONNOLLY, ROBERT ALAN
CONVERSE, SQUESIS MARIE KAY
COOLIDGE, HENRY J
COOMBS, SHAYNA RAY
COOPER, MICHELLE MARIE
CORDER, CELESTE C
CORDER, JASON D
CORTEZ DE LARA, ALLISON JAMILETH
CORYELL, JONATHON MICHAEL
COVERT, JENNIFER RENAE
COX, BETTY JO
COX, CASEY PAUL
CRANE, CHARLES L
CRANMORE, ERIK JEFFREY
CROCKER, AMANDA ROSE
CROCKER, CHRISTOPHER LAWRENCE
CROMWELL, PAIGE MCKENZIE
CROUCH, LESLIE
CROWELL, JOSEPH CHARLES
CRUMLEY, NATALEE CHRISTINE
CULBERTSON, DOUGLAS CHARLES
CUMMING, JEFREY WILSON
CURTISS, JOHN LUVERNE
CARMAN RUFF, Carissa Rosann
DABLER, KYLIE KIMBERLY
DALEY, MARTIN
DALEY, RONALD JOSEPH
DALVE, ALLEN ANTHONY
DAMRON, HEIDI JANE
DANIELS, CHRISTOPHER JON
DANIELS, JULIE ANNE
DAOODI, APRIL ANNE
DARBY, HEATHER LEIGH
DARK, SCOTT
DARKO, KATHERINE ELIZABETH
DAVIS, CARLOS ALEXANDER
DAVIS, ROGER ALLEN
DAVIS, THOMAS EDWARD
DAVISON, KIMBAL B
DAVISON, SARAH JOSEPHINE
DAWS, MINDY NICOLE
DAY, HERBERT ANTHONY
DEGEORGIO, GERALD AGATINO
DEMPSEY, KARRY MICHELLE
DENNIS, SAMANTHA LOUISE
DENNY, JERID M
DENT, MICHAEL WILLIAM
DEPRATU, AMBER L
DESCHENES, COLT WALKER
DEWYNTER, BEAKAY
DIEGEL, JOSHUA RICHARD
DIEPSTRATEN, JOSHUA
DIMSON, ROY EDWARD TORDILLA
DOCKTER, MARK
DOKTOR, BRITTANY JEAN
DONISTHORPE, VICKIE L
DORAN, JULIE
DORAN-KUNTZ, KATHLEEN L
DORRELL, GEORGE DAVID
DOWNS, NICOLE ROBINSON
DUBOSE, ELISHAH JEANNE
DUGAN, MACY
DUNBAR, JEZARAY JUDITH
DUNCAN, JESSE BARNONSHEPARD
EARL, ISABELLE RAE
EASTON, ILSE INGRID
EBELING, ELIZABETH C
ECHEVARRIA, EDITH MILAGROS
EDENS, BRADY ALLEN
EGGERS, CHRISTINE REYNOLDS
EKBLAD, MONA LEE
ELIGADO, NANCY WARD
ELLANSON, MIKAELA LEE
ELLISON, TYLER M
ENGLAND, MEGAN MARIE
ENGLISH, FRANK SCOTT
ENGMAN, ROBERT ERIC
ENOTT, JACKIE ELLEN
ERICKSON, TOMMY LLOYD
ERPENBACH, JACOB FREDRICK
ESANNASON, DARREN MAURICE
ESCHMANN, MELISSA CHANTALLE
ESCOBEDO, REBECCA SUMPTER
ESPINOZA, CEANNE LORI
EUBANKS, CHRISTINA MARIE
EVANS, JOSEPH RAY
EVANS, TIFFANY CRYSTAL
EVARO, LARRY D
EVENSON, KIERSTIN ELIZABETH
EWING, BETHANY JO
EDWARDS-SMITH, MELISSA ANN
FABER, MICHAEL JOHN
FAKLER, BRYCE ELIZABETH
FALCO, NICKOLAS A
FALKENHAGEN, JORDAN C
FARRIS, HEATHER SIERRA
FELLER, DEBRA D
FERNANDEZ, AMY SPICE
FERTTERER, KATIE JO
FIELD, AAREN JILLIAN
FILLINGER, BAILEY
FINDLEY, WARREN ALA
FINN, BRITTANY MARIE
FLEMING, TRAVIS C
FLETCHER, SYDNE LEE
FLINT, JESSICA DAWN
FLOOD, JEREMY JAMES ROBERT
FLORES, KERRI ELIZABETH
FLOYD, MICHALLE YOUNG
FONDREN, BRANDON LEANDREW
FRANCIS, DAWN MARIE
FRANK, CASSANDRA KATHLEEN
FRENCH, ROBERT DON
FRENCH, WILLIAM ALLEN
FRIES, MARSHA LEEANN
FROMMEYER, JOSIE ANNE
FRONSEE, LAUREN CASTEEL
FULBRIGHT, SYDNIE R
FULLMER, TAWNY KATE
GAFFNEY, LONNIE C
GANDOLFI, TYLER JAMES
GARCIA, ANNAMARIE BERNADETTE
GARCIA, TIMOTHY W
GARLINGTON, JORDAN ANN
GARNER, NICOLE MARIE
GARRETT, SANDY LEE
GASPAR, MELISSA DAWN
GASVODA, SHELBY LYNN
GAW, MORGAN JOHNSCOTT
GAY, XAVIER ANDREW
GELVIN, AARRON AUSTIN
GEORGE, KEVIN
GESCHWILL, CAROLYN MARIE
GHEE, VALINDA MICHELLE
GIBBS, MELANIE A
GIEBEL, HEATHER MARIE
GILCHER, DICHAUNEE JAMES
GILES, BRIAN MICHAEL
GILLIN, KIP R
GINNATY, ASHLEE ANNE
GIRRES, EMMA KRISTINE
GIZZI, LAURA JANELLE
GLIKO, DENNIS J
GNEITING, EVANDA RACHEL
GODLEY, THOMAS SETH
GOLAY, TIFFANY AMBER
GONSER, DEAN R
GOOD, JEFFERY STEVEN
GOODMAN, CINDY J
GOPHER, TRAJON R
GORDON, MARK ADRIAN
GOUGH, LANEIGE A
GOULET, MICHAEL L
GRANT, CHRISTOPHER DEAN
GREAVU, JACQUELYN NICHOLE
GREGORY, BRETT ALLEN
GRENA, CODY RIVER
GRIFFITH, JACOB LESTER
GRIMLEY, KATIE MARIE
GRIPP, ALESHA MAY
GRUBB, TANNER FRANK
GUARDIPEE, LORIAH ROSE
GUERRERO, NANCY HELEN
GUIAOCORPUZ, DENISE CANSINO
GUN HAMMER, ANGELINA MARIE
GURNSEY, BRIDGER MCKENZIE
GUTHART, ALEXANDRIA MARIE
HACKETT, TONI SHERMAN
HALL, LELAND LEROY
HAMLETT, KALYNN A
HAMMOND, DONNA MAINES
HANDA, KAYLEIGH NICHOLE
HANSEN, NICHOLAS A
HANSON, ANDREW JONATHON
HARDY, KATHLYN M
HARPRING, DOMINQUE EDWARD
HARRER, REBECCA R
HARRIS, HAYLEY
HARRIS, LISA DAWN
HARRISON, YVONDA K
HARTMANN, DANIEL
HATANPAA, ZACHARY DONALD
HATCHER, TAMI LYN
HATHAWAY, JRADEN THADE
HATLER, JESSE WAYNE
HATTAN, ZACHARY ALLAN
HAVENER, ASHLEY NICOLE
HAWKINS, BILLEE J
HAWORTH, CHRISTINA LYNNE
HAYDEN, VANESSA D
HEARN, RONALD ALAN
HEDGES, KEITH PATRICK
HEITSTUMAN, MEGAN
HELGESON, TRACY L
HELLING, PAUL G
HELLMAN, STEVEN R
HELLMANN, JESSICA NOEL
HELMER, MEGAN
HENDERSHOT, TONI WEINGART
HENDERSON, BILLIEJO
HENDERSON, CHARLOTTE RAE
HENDERSON, JONATHAN JAMES SHANAHAN
HENDRICKS, JACINDA F
HENSLEY, TRAVIS DAVID
HERTEL, JACOB RAY
HERZOG, LAURA ANTOINETTE
HESSER, DONALD ARRON
HEUPEL, RAYMOND JACOB
HILL, ALIVIA MORGAN
HILL, LARRY L
HILLPOYTHRESS, PATRICKA LYNNE
HILTY, REECE RYAN
HITCOCK, VERN L
HIXSON, DAMIAN MATTHEW
HOADLEY, LESLIE JEAN
HOBBS, AMBER RENEE
HOBBS, CARRIE ELIZABETH
HOFLAND, RYAN KELLY
HOFSTAD, NATALIE L
HOHORST, LAUREN CHRISTINE
HOLCOMB, AUDRA ERIN
HOLCOMB, CHARLES JAMES
HOLCOMBE, CHRIS
HOLLY, CODY JAMES
HOLMES, JACQUELYNN MAY
HOLMLUND, AMY MARIE
HOLT, MEMORIE ANNAFAYEDAWN
HOOCK, JEFFREY ALLEN
HOOD, DAVID W
HOOD, DAVID
HOOKER, ESTHER MARIE
HOPKINS, COLTER JAYMURRAY
HOSKINS, CHAD ANTHONY
HOSTETLER, JADON DAVID
HOULE, JOHNNY ALLEN
HOULE, MERCEDEE JO
HOULE, TYLER BRIAN
HOULTZHOUSER, BRANDON L
HOUSEAL, YORSHIA EURLON
HOUTZ, TAYLOR EMMANUEL
HOVER, AUSTIN MICHAEL
HOVEY, BRADLEY JAMES
HOWARD, GABRIEL JOHN
HOWARD, KEVIN JAMES
HOWARD, LASHAY ALEXANDRA
HOWARD, STEFANIE DOYLE
HUDSON, CHAD ALLEN
HUETHER, CRYSTAL MARIE
HUGHES, LEIGHTON SCOTT
HUNNICUT-HUGHEY, STEPHANIE MARIE
HUNT, DEMARCUS ALLEN
HUNT, MICHELE MARLENE
HUNTER, MATTHEW JAY
HURT, ADAM MICHAEL
HURTADO, JOEL RICHARD
IVERSON, PHILIP DANIEL
JACKSON, ANDREW NAITHANIEL
JACOBS, AUDRE LYNN
JACOBSON, CURTIS JUSTIN
JACOBSON, JESSEY ANN
JAMES, TERRI JO
JAMES, ZACKARY JOSEPH
JANSSEN, CINDY LYNN
JARVEY, MARIA LYNN
JENKINS, ELIZABETH RAYE
JERNIGAN, JORDAN
JESSOP, MORRIS L
JEWELL, SIERRA D
JOHNS, MICHAEL S
JOHNSON, KALEB J
JOHNSON, KEVIN DEAN
JOHNSON, LEVI C
JOHNSON, LEXI MARIE
JOHNSONBEEBE, MARIAH MICHELLE
JONES, BRIAN JOSEPH DANIEL
JONES, CARL LAVERNE
JONES, KIRBY LOREN
JONES, LOUAN
JOURDAN, JESSE K
JUAREZ, TABITHA
JUNG, NORILYN CALICA
JUNGE, GAVIN BRYAN
KADOSHNIKOV, KATE JULIA
KALNBACH, LINDA COLLEEN
KARJALA, FREDA ANN
KASPER, SENICA RENEE
KEANE, ARROW
KECKLER, DENNIS AUBREY
KEESLER, ALISHA D
KELLEHER, LAURIE ANN
KELLEHER, PATTIE ANN
KELLEY, ELLIA NOEL
KELLY, ERIN M
KELLY, TIMOTHY DANIELS
KELSAY, WAYNE MILLER
KERKES, JOSEPH RANDALL
KERSTETTER, DUANE JAMES
KETELHOHN, DAVID T
KIEL, KURTIS ROY
KILGORE, ROBIN CHAUNVUENAI
KILLAM, BRANDON JAMES
KING, ANN A
KING, CONSTANCE LYNN
KIRBY, APRIL ELIZABETH
KIRBY, LISA REDTHUNDER
KLATT, CURTIS ALLEN
KLEINSASSER, ELIAS E
KLEINSASSER, IDA J
KLEINSASSER, KEVIN D
KLIPPENES, SHANE DONALD
KNOWLES, CHEYENNE DONNA
KNOWLES, JESSICA ANN
KNOWSHISGUN, JOHN HENRY
KNUDSON, SHEILA M
KOBAYASHI, TARA NICOLE TRYON
KOCH, ASHLEY EILEEN
KOMEOTIS, HOLLY ANN
KOMEOTIS, MELODY MARIE
KONIGSFELD, BRIAN SCOTT
KOOSTRA, JANET M
KOPP, JOSEPH ANDREW
KORDONOWY, JEFFERY ALLEN
KOSENA, CASSIDY B
KOTT, CHRISTOPHER JOHN
KOZURA, MEGHAN DEEANN
KRAMER, GAVIN WILLIAM
KRAMLICH, LEVI WILLARD
KRAUSE, KAYLA ANN
KRINER, ANTHONY K
KRUCKENBERG, RAIDEN MARIE
KRUEGER, JOHN R
KUBIAK, CARMEN
KUDAV, SIDDHARTH
KUDRNA, JONATHAN J
KUIPER, DENNIS
KUKA, KOKKO MARY
KUTZLER, ADAM JAMES
KYWERIGA, KARLA K
KATZENBERGER, KAYLA ROSE
KEITH, VICTORIA-ROSE ELIZABET
KINYON, DESTINY RENEE
LACLAIR, CANYON REED
LACUNZA-FRIEDRICH, ELISA MARIE
LAMBERT, DANELLE RAE
LAMERE, TONY MARTIN
LANCOUR, DAWN L
LANDER, KIMBERLY SUE
LANDRETH, SCOTT DEAN
LANE, HUNTER ALEXANDER
LANE, LEEANN
LANK, HANNAH MONICA
LARA, CATHERINE
LARSEN, KEVIN F
LATRAY, DANISHA MARIE
LATRAY, TYSON ELLIOTT
LAVERDURE, WHISPER LYNN
LAWHON, CAROLYN L
LEACH, GAVIN WILLIAM
LEE, CARTER EUGENE
LEFEBRE, MICHAEL ROBERT
LEHMAN, BENJAMIN F
LEIGLAND, HOLLY ANN
LEISHMAN, DANIEL LLOYD
LEKANHUSS, TYLER JOHN
LELAND, KENNETH C
LELIEVRE, THEODORE ERIC
LEMONS, CLINTON DELBERT
LESH, WILLIAM CRAIG
LESLIE-BYRN, JESSICA MARIE
LETSOM, NICOLE CHERIE
LEWIS, AIDEN GARRET
LEWIS, CAMERON DALEY
LEWIS, RYAN ALLYN
LIKNES, GEORGE A
LINCOLN, MICHAEL JAMES
LIND, DALLIN A
LIND, JOSHUA A
LIND, TERESA MARIE
LINDENFELD, LACEY LEE
LINDLAND, SHANE D
LINSCOTT, LORI LYNN
LIVINGSTON, CASEY
LONEELK, MICHELLE RENEE
LONEY, KRISTEN R
LOPEZ, ANGELIKA MANTIANA
LORENZ, BRITANI DANIELLE
LOTT, JACLYN MICHELLE
LOUCKS, TRICIA FAYE
LOWRY, BRENDA K
LUCKEY, SHAE LYN
LUDWIG, RANDY JAMES
LUEVANO, SONIA
LUNA, RAYMOND ALVAREZ
LUNDY, JALYN MARIE
LUONGO, VANESSA MARIE
LUSNIA, GRACE KATHRYN
LYNCH, JAMES CHRISTOPHER
MAAS, MICHELLE AMANDA
MACDONALD, MATTHEW JUDE
MACINNIS, GAVEN BLAKE
MACK, PAUL ANTHONY
MACK, ROBERT JOHN
MACKENZIE, MICHAEL JOHN
MACNEELEY, ALICE ARSENIA
MADDOX, LISA
MAES, CHRISTOPHER SIMOEN
MALEK, ALECIA M
MANCILLAS, CESAR D
MANNING, DIANA LYNNE
MAPSTON, DARCY L
MARK, RICHARD KENNETH
MARQUART, DAVID LYNN
MARQUART, KEEFER MICHAEL
MARSTON, JOE LEE
MARTELL, DANTE RAMONE
MARTIN, EMILIE SUE
MARTIN, JANET C
MARTIN, LORINDA FAYE
MARTIN, TODD STEVEN
MARTINDALE, JOHN MICHAEL
MARTINEZ, ANDREW J
MARTINEZ-KUCHINSKI, SAMANTHA LEANN
MARTZ, JARYD MICHAEL
MARX, EDWARD ALLEN
MATHIS, DWAIN TAYLOR
MATHIS, SCOTT ALAN
MATTAUSCH, HANNAH LYNN
MATTHEWS, DENZEL
MATTINGLY, JAYCEE M
MAXWELL, DYLAN SCOTT
MAYES, DAVID WALTER
MCCAFFERTY, JULIE CHRISTINE
MCCALMON, CHRISTOPHER N
MCCLAIN, ROBERT A
MCCOMB, KRISTIN J
MCCOUN, HUNTERSHEREE GABRIEL
MCCRACKEN, BRIANNA LYNN
MCCRAY, JESSICA ANNE
MCCUEN, CARLY LAUREN
MCCULLOUGH, CINDRA L
MCCUNE, DAN E
MCDOUGALD, ALEXANDRIA DANIELLE
MCDOWELL, RILEY DOUGLAS
MCFARLAND, ERIC EUGENE
MCGAUGH, MARGARET ANN
MCGEEVER, EDWARD J
MCGILLIS, ALFRED WAYNE
MCGUIRE, KRISTIE LYNN
MCKEEHAN, SIMON TAYO
MCKINLEY, WILLIAM LUKE
MCKNIGHT, KILECEYA K
MCKNIRE, LIONEL FRANCIS
MCLAUGHLIN, DANELLE L
MCLEAN, JAYSE CLIFTON
MCLOUGHLIN, JODI J
MCMAHONROBBINS, SIERRAH
MCNAIR, MICHAEL ROBERT
MCNEES, TREVAN OWEN
MCQUIREBIRDWELL, ANNA DOLORESMARIE
MEDRANO, ALEJANDRO
MENCHACA, JESSE
MENDOZA RUIZ, NANCY MARIE
MEREDITH, MELANIE HELEN
MERRIMAN, JUANITA DIANNE
MERRIMAN, MECHELLE DAWN
METCALF, LAURA DEMING
MEURET, THOMAS WILFRED
MEYER, JERI LYNN
MICHELL, EMMA M
MICHELOTTI, JOSEPH MICHAEL
MICHELSEN, MICHAEL STANLEY
MICKEALSON, HUNTER PAUL
MICKEALSON, RYLAN THOMAS
MIDDLE RIDER, BARBARA LYNN
MIDDLETON, RAVEN LEEANN
MILLER, GARRETT JAMES
MILLER, GEORGE LESLIE
MILLER, KATHLEEN LAULETTE
MILLER, PATRICIA LYNN
MILLERPETRINI, CYNTHIA L
MILLS, MORIAH LESLIE
MINER, MARK EDWARD
MINIEAR, JAMES H
MINTEERJACOBS, KYLEA RAE
MISPIRETA, DENNIS CALBERT
MITCHELL, JAYLA
MONTGOMERY, MICHELE LYNN
MOONAN, STEPHANIE DANIELLE
MOONEY, ROBERT J
MOONEY, SHAYNA MARIE
MOORE, JEAN N
MOORE, LUKE RYEN
MORENO, JOSEPH A
MORIN, LAWRENCE RICHARD
MORRIS, ELIZABETH L
MORRIS, HALEY MARIE
MORRIS, MICHAEL H
MORRIS, PATRICIA ANN
MORSETTE, JOSEPH ALLEN
MORTENSON, PATRICK
MOSHER, SEAN S
MOUSSEAU, AUSTIN SONNY DAVID
MOYE, PAMELA HEATHER
MOYER, JOSHUA L
MUHAR, SANDEEP S
MULKEY, VONNIE LYNN
MYRE, RONNIE MICHAEL
MARTINEZ, VICTORIA ANNE
MCPETERS, DOROTHY LEE
NAVARRO, RICHARDO
NAVONI, ANNE MARIE
NEAL, MARY THORNBURG
NEELSMITH, NATHANIEL CAINE
NEIL, JOHN A
NELSON, ASHLEY NICHOLE
NELSON-BARNES, TAI NICOLE
NESMITH, JANELLE N
NEUMANN, RYAN A
NEWMAN, MORIAH NICOLE
NEWMAN, ROBERT JAMES
NEWMAN, SHALINA ROSE
NEWTON, BROOKE LISBETH
NICHOLS, TIMETTE LATHAM
NICHOLSON, SPENCER DOUGLAS
NICKELL, SCOTT DANIEL
NICOLAI, SANDRA A
NIEBAUM, GAEG IELIJAH
NIEVES, NANCY
NORRIS, TAMIKKA VIOLET
NORSTEDT, TYLER ALLAN
NOSICH, LIZA RENEE
NUNN, MAURICE STEPHON
O’BRIEN, TIMOTHY JAMES
O’HARE, MADISON NELLINE
OAKLAND, ASHIRA ROSE
OBRIEN, MORGAN KELSIE
OCONNELL, LUKE OWEN
OFFERDAHL, CHRISTOPHER JAMES
OKEEFE, PAT
OLSON, CHARLES EDWIN
ONEAL, UN HUI
OPPELT, FELICIA MARIA
OROZCOMORALES, RAMON
OSLER, SEAN MCKENNON
OSWELL, STEPHANIE JUDITH
OWENS, NICKOLE MARIE
PADDOCK, JENNIFER NICOLE
PAINTER, MADISON NICOLE
PALAGI, CATHY ELLEN
PALMERTON, GARY
PANCICH, ALEXIS E
PARA, ALEXANDER JAMES
PARANTEAUPEARSELL, JENNIFER PEARSALL
PARCHEN, KATIE M
PARIKH, HASMUKHBAI H
PARISIAN, TAMMIE MARIE
PARK, KEITH
PARKER, MICHEAL ANTHONY
PATTEN, EMILY REBEKAH
PATTERSON, CURTIS W
PEINE, SARAH ANNE
PELTON, DONNA M
PEPOS, DUSTIN JAMES
PEPOS, JOHN CULLEN
PERDEW, RACHEL DOLORES
PERETTI, CAROL L
PEREZ WOLVERINE, DANIELA ROSALIA
PERKINS, MARTINA WAHIB
PETERSON, CLAYTON DEAN
PETERSON, DARRELL A
PETERSON, JONATHAN DAVID
PETERSON, MATTHEW
PETERSON, SHAYLY R
PETERSON, WILLIAM J
PETTIE, TYRONE JIMIYIE
PFLEGER, GENA MARIE
PFLEGER, LARS JOHN
PHALEN, BENJAMIN THOMAS
PHIPPS, THOMAS JOSEPH
PICHETTE, YVETTE M
PICKARD, JOSEPH GARY
PIERCE, TYRELL ALLEN
PLASS, DEVANIE DANYEL
PLAZA-GARCIA, GISELLE MARIE
PLUMMER, TARA MARIE
PLYMALE, JULIE ANN
POCOCK, KELLY M
POITRA, KATHRYN LEE
PONCE, JOSE
POPICHAK, AMY ELIZABETH
POSIVAL, KATELYNN NICOLE
POTTER, LILLIAN
POWELL, MEGAN NICOLE
POWELL, TONYA LYNN
PRICE, ROBERT A
PUCELLA, SAVANNAH LYNN
QUAAL, REGAN MICHAEL
QUINN, JOHN
QUIRK, JUSTINE ANNMARIE
RADICAN, JESSE LEE
RAFAEL, CHARLES DAVID II
RAINES, HALDEN E
RAMMELL, BOBBI OSTERMAN
RANDALL, MARIALOVELLA D
READDY, CHRISTOPHER AARON
REARDEN, KATHRYN OLIVIA
REDDOG, LESLIE CHARLES
REIDLE, ELIJAH LEE
REIMANN, IAN JACOB
REIS, SCOTT ALLAN
REITER, GAIL M
REYNOLDS, MITCHELL LEE
REYNOLDS, SHAMEKA LANETTE
RICHARDS, REGINA LYNN
RICHESON, TAYLOR ROSE
RIDINGS, JAMES B
RINEHART, MOLLY BRIANNE
RINEHART, TYLER M
RIPLEY, LISA A
RIPLEY, MATTHEW JAMES
RIVERA, MARIO G
ROBBINS, ASHLAN NICOLE
ROBERTS, DAVID BRIAN
ROBERTSON, CAMERON WILLIAM
ROBERTSON, KIMBERLY ANN
ROBERTSON, REBECCA LEIGH
ROBEY, SAUDIA MARIE ELIZABETH
ROBINSON, LOGAN TY
ROCKWOOD, SHANDA LEE
RODARTE, MICHAEL EUGENE
RODDEN, GRACE GABRIELLE
RODRIGUEZ, CHRISTOPHER DANN
RODRIGUEZ, LAURENA ESABEL
RODRIGUEZ, MICHAEL JULIAN
RODRIGUEZ, RANDILYNN
ROEHRICK, ASHLEY RENEE
ROESSING, NICOLE S
ROMANOW, SARAH EVALENE
ROONEY, CALEB WILLIAM
ROPP, HAYLIE
ROSEKRINER, JACQUELINE S
ROSS, DERIC BLAYNE
RUBY, SHAWN BRADY
RUFF, LISA MARIE
RUNYAN, TODD DANIEL
RUSSELL, JULIE ANN
RUSSELL, MARK ANTHONY
RUTTLEDGE, KIMBERLY LYNN
RYBARCZYK, TAMARA LYNN
SANBURG, BENJAMIN EVAN
SANDERS, APRIL MAY
SANDERS, JENNIFER LYNN
SAUER-MIKESELL, BRIDGET KIMBERLY
SAUERMCKESELL, BRIDGET
SAVIDGE, DAWN MILLER
SCHAFFER, WENDY MARIE
SCHALLER, SANDERS
SCHAMP, DEVON DEAN
SCHELLER, LEO ROBERT
SCHMIDT, JOAN B
SCHNECKENBURGER, CORY RYAN
SCHNEIDER, BRIAN
SCHNEIDER, GEORGANNIE R
SCHOECHERT, BRIAN JOHN
SCHRADER, DIANE O
SCHRAGE, CHRISTINE MARIE
SCHROEDER, DENNIS W
SCHUBARTH, HOPE MAKAYLA
SCHUBERT, MICHAEL G
SCHULTZ, KENNETH O
SCHWANTZ, ERIN
SCHWOCH, BRITTANY JANAYE
SCOFIELD, JESSE AARON
SCOFIELD, JULIE RENEE
SCOTT, CHRISTOPHER TRAVIS
SEAMAN, DAVID WILLIAM
SECHENA, MAX D
SELL, LYNNETTE MARIE
SEMON, JONATHAN RICHARD
SENSIBAUGH, DELAYNE SUE
SERVICE, GARY L
SEVERYN, JOSEPH MICHAEL
SEXTON, CAITLIN ELIZABETH
SHAFFER, ALANA DENISE
SHALZ, ABIGAIL R
SHAMEK, AVERY LEWIS
SHAW, ANGELICA JOY
SHERRELL, AUSTIN RUSSELL
SHIPLEY, KRISTIN LORETTA
SHORT, MICHAELA GRACE
SHORT, TRENT G
SHORT, VANCE NEIL
SHOWALTER, DORCAS IRENE
SHULTZ, TAYLOR ROSE
SIEFKE, JAMES PHILLIP
SIFUENTES, JASMINA WALLULAH
SIMONSON, LADD WILLIAM
SMALL, ASHLEY NICOLE
SMALL, TEANNA REACHELLE
SMELSER, MACKENZIE KAY
SMITH, AMBER NICOLE QUE
SMITH, DUSTIN DAHL LEVI
SMITH, JAMIE COLETTE
SMITH, KRYSTLE HAVVA
SMITH, LOGAN PHOENIX
SMITH, SASHEN RAQUEL
SMITH, SHAHN THOMAS
SMITH, STEVE DEWAYNE
SMITH-BAGHERI, JANICE RAE
SMITHSONHILLER, NANCY K
SNOW, APRIL WINTERS
SNYDER, JUSTIN MATTHEW
SNYDER, TAMI M
SOLES, ANTHONY RANDALL
SOLLID, TOBIAS JAMES
SOMMER, BROOKELYNN PEARL
SONNEMAKER, ANDREW RUSSELL
SPRING, QUINTON RICHARD
SPURLOCK, JONATHAN W
SPURLOCK, ROBERT BEDFORD
SRAMEK, JORDAN TAYLOR
ST.GERMAIN, STORM JOE LEE
STACKHOUSE, BRANDON SCOTT
STAEVEN, LARRY
STAKELY, STEVEN L
STALCUP, STEPHEN E
STARR, TIERRA
STAUNTON, CONNOR ANDREWGILES
STEELE, ROZLYN E
STEFANI, KIM A
STEINBACH, ALLIE ANN
STEINERT, CASSANDRA K
STELLING, ALAN NELS
STENSON, LINDA THERESA
STEVENS, DARLENE
STEWART, JUSTIN LEE
STEWART, MAURICE
STICE, JOSHUA DUWAYNE
STICE, SEQUOIAH JOALICE RYAN
STICK, TRAVIS JARED
STIPECH, NICHOLAS J
STIRLING, LINDA SUE
STOCKWELL, SETH CHARLES
STOKKE, ATHLENE B
STONE, BRENDEN TAYLOR
STONER, MICKY
STRAND, GEORGE ALLAN
STRANDELL, ABBY ANNAMARIE
STRIEPE, W MARK
STRONG, CHRISTA REBECCA
STUBBS, BRENDA JEAN
STUMP, MELISSA ANN
SULLIVAN, ABIGAIL J
SUMMERS, LOGAN BENNETT
SUNDGREN, PHILLIP G
SUTHERLAND, SUSANNE RAINS
SWAN, JOHN
SWANSON, CHRIS MICHAEL
SWANSON, NATHAN R
TADDAY, KIERA RAE
TAIGAAFI, ALEXANDRIA MICKELL
TANKERSLEY, NATHALY REYES
TANKSLEY, GARY LEE
TATUM, NIKOLE ALICE
TAYLOR, ANTHONY DAVID
TAYLOR, CHARITY ANN
TAYLOR, DAVID MALCOLM
TAYLOR, LORI LYNN
TAYLOR, RUSSELL G
TAYLOR, YASMIN MICHEL’LE
TEARNAN, TARA LYNNE
TENNYSON, RODNEY ARTHUR
TERPENNING, SHAWN M
THARES, JOYCE A
THIEL-NAVONI, JADE LEE
THIER, CLARISSA CHARITY
THIESSEN, PAYTON G
THOMAS, ALISON LEE
THOMAS, CASSIDY JAMES
THOMAS, COLIN J
THOMAS, JOSHUA LEE
THOMAS, RYAN EUGENE
THOMAS, SARA ELIZABETH
THOMAS, SUSAN IRENE
THOMASON, SYNDEE MARIE
THOMPSON, CRYSTAL MARIE
THOMPSON, CRYSTALLEE MARIE
THOMPSON, JAMES HOYT
TIMM, MICHAEL SCOTT
TITCOMB, PATRICIA LEE
TODD, DAVID JAMES
TOLBERT, PATRICK LAMAR
TRAN, CHAU VIET
TRAPP, VELVAJEAN
TRATHEN, CINDY MARIE
TREVENA, BRYSON ANDREW JOHN
TROMBLEY, NICOLE A
TROXELL, JOYCE ANN
TROYER, TIMOTHY JOHN
TRUNKEY, AUSTIN HAYDEN
TUCKER, GARY DEAN
TURPIN, CHARITY LYNN
TURVILLE, WILLIAM TANNER
TUTTLE, KAYLA ANN
ULKLOSS, SARA ELISE
VALDES, CRISTIAN ALBERTO
VALENTI, JULIANNA MARIA
VALENZUELA, PATRICK MATTHEW
VAN HEEL, BRUCE DUANE
VAN VOAST, SARAH CHRISTINE
VANGILDER, KAYE G
VANHOVEL, DAVID WAYNE
VANLIESHOUT, MARYANN WAINSCOAT
VANNESS, MARJORIE PRESTON
VANNETT, JOSEPH TOBIAS
VARNER, BLENDA A
VARNER, MEGAN LEEN
VERNON, DAWN RENE
VIRTS, CHLOE N
VITORIO, MICHAEL JOHN
VORHIES, LAURA LYNN
WAGENIUS, TIMOTHY STEVEN
WAGNER, JESSICA TERESA
WAITELAMERE, ALLISYN NICOLE
WAKELEY, EVA COLLEEN
WALDNER, DARIUS J
WALDNER, PETER P
WALKER, BRANDON LUCAS
WALKER, ELIZABETH ANN
WALKER, JEREAH LEE
WALKER, JOSEPH CARL
WALLFRED, MATTHEW BENNETT
WALSHDOWELL, ANDREA KAY
WALTON, NORA M
WANDLER, SARIAH R
WARD, BRITTANY PAIGE
WARLICK, BRITTNEY CORENE
WARNEKE, CRISTAL DAWN
WARREN, DONALD LEROY
WATSON, RAMELL LAMAR
WATZ, JAMES ALLEN
WAY, BRANDON MERRILL
WEAVER, ELDON RAY
WEAVER, JOSHUA AUSTIN
WEIS, JEFFREY MICHAEL
WEISS, KERRI LYNN
WELLCOME, BRYANT THOMAS
WELLINGTON, TRISTA L
WELLS, ASHLEY RENEE
WELLS, TIFFANY NICOLE
WEST, KELLY SCOTT
WETHINGTON, JARON B
WETSTEIN, MARK EVERETT
WETUSKI, AUSTIN DEAN
WHIDDON, SARAH GLADYS
WHISLER, STEVEN RAYMOND
WHISMAN, MICHAEL JAMES
WHITAKER, KELSEY TAYLOR
WHITE, LAURENCE ROBERT
WIARD, LINDSAY ANN
WICHMAN, ZACHARIAH GEORGE
WILANT, HOLLY LORRAINE
WILKERSON, TRAVIS MICHAEL
WILKINSON, TAYLOR VICTORIA
WILLIAMS, EUGENIE EHNES
WILLIAMS, EVENGIELYN JUANITTA
WILLIAMS, ROBIN REED
WILLIS, WILLIAM ANDREW
WILLS, TRACEY LEE
WILLYARD, WENDY LEA
WILSON, AALISSA JENNIFER
WIPF, DON STUART
WIPF, DONNIE J
WIPF, JEFFREY STEVEN
WIPF, MARK M
WLLIAMS, ETHAN DAVID
WLODARSKI, JANET CHRISTINE
WLODKOWSKI, DANICA RAELYNNE CHRISTINE
WOECKENER, TAYLOR DIANE
WOLF, JENNIFER L
WOOD, OLIVER SCOTT
WOODALL, ANITA MARIE
WOODALL, FAITH MIRIAM
WOODS, KRISTOFER
WOODWORTH, JOSEPH KENNETH
WRIGHT, CHET J
WRIGHT, CHRISTOPHER
WRIGHT, DAVID LEWIS
WRIGHT, DIANA MARIA
WYATT, MEGAN J
WYCOFF, CYNTHIA DENNEY
WYNEGAR, ZACHARY TAYLER
WORKMAN, TARA MARIE
YANCEY, JACOB A
YEAROUT, TRACY BLAINE
YELLOWOWL, CAROL CRAWFORD
YOUNG, DENNIS RAY
YOUNG, JUDITH ANN
ZAMPICH, SHYLO LYNN
ZAWACKI, STEPHANIE NICHOLE
ZEMKE, ASHLEY MICHELLE
ZIMNY, SARAH
ZOLLINGER, ADRIAN ARTHUR
ZUHOSKI, TUCKER
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